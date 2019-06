Voltabarozzo, aperta la sede del comitato "No Rotaie" nel cuore del quartiere

È attivo il nuovo info point del "Comitato No Rotaie" a Voltabarozzo in via Piovese 114, di fronte alla farmacia. E' visibile dalla strada, una sagoma del tram su rotaia a grandezza reale in vetrina "sorveglia" il quartiere.

La sede

«Abbiamo aperto una sede informativa nel cuore di Voltabarozzo - dichiara Liliana Gori, portavoce del Comitato No Rotaie - per informare direttamente i residenti e commercianti e coloro che necessitano maggiori delucidazioni e conoscere realmente quale sia ad oggi il progetto SIR3, basato sul vecchio progetto del 2003 con mezzi obsoleti e invasivi, poiché riteniamo che non tutto è stato detto e scritto». Lo sportello informativo è aperto ufficialmente il 6 giugno. «La sede del Comitato No Rotaie in Via Piovese sarà attiva per 3 mesi – aggiunge Liliana Gori - e sarà a disposizione anche per giornalisti e Tv che vogliono ricevere informazioni e dati direttamente dalla portavoce del Comitato Liliana Gori. L’affluenza in sede e la tipologia di domande dei cittadini e commercianti indicano che sul SIR3, Stazione-Voltabarozzo, non è stata fatta ampia chiarezza – conclude Liliana Gori - e che ad oggi le promesse e dichiarazioni di Lorenzoni non soddisfano a sufficienza le esigenze reali del quartiere e di chi quotidianamente lo vive o esercita una attività commerciale».