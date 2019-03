Aperto primo tratto dell'Arco di Giano: una svolta per il quartiere di San Lazzaro

Aperto il primo tratto dell'Arco di Giano. Una strada, quella inaugurata questa mattina, otto marzo, dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Padova, Andrea Micalizzi. Accompagnato da una ventina di residenti ha spiegato alla stampa a cosa servirà questo primo tratto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«Un’opera attesa da anni - spiega l’assessore - una strada che interessa tutta la città perché agevola chi arriva e va verso Padova Est. Le grandi opere di interesse cittadino devono tenere conto delle esigenze di coloro che abitano i territori dove passano questi interventi. Per questo motivo abbiamo cominciato da qui, pensando a ciò che serve a chi vive in questi territori: San Lazzaro, Torre, Mortise e Stanga».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«Dalla tangenziale est - spiega Micalizzi - si raggiunge il centro, un beneficio per tutta la mobilità cittadina con attenzione ai quartieri che si attraversano. La parte più spettacolare dei lavori sarà invece il momento in cui si andrà ad abbattere il cavalcavia di via Venezia. Fatto quella poi si proseguirà con la strada ad est. Da via Friburgo si potrà accedere alla tangenziale est».