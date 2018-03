Cambia la disposizione dei banchi in piazza delle Erbe: passata la mozione Bressa

E' passata in consiglio comunale, di lunedì 26 marzo, la mozione dell'assessore Bressa. Oggetto la riorganizzazione del mercato, in piazza delle Erbe.

14 banchi in meno

Dal 2013, si è passati da 54 a 40 esercizi: "C'erano dei buchi evidenti, avevamo bisogno di riorganizzare la piazza. Assieme agli ambultanti stessi abbiamo deciso quindi di compattare i banchi, anche per dare maggiore decoro alla piazza. Nel giro di massimo un mese ci sarà la nuova riorganizzazione della piazza". Come hanno risposto gli esercenti? "Gli operatori all'inizio erano anche scettici, come lo si è sempre di fronte a un cambiamento, ma avendoli resi protagonisti di queste modifiche, oggi sono anche loro soddisfatti".