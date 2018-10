Arcella Tales, dirigente scolastica del Briosco risponde alle accuse sulla scuola sporca: "Non corrisponde alla realtà"

Ha scritto a tutti gli organi di stampa, la dirigente scolastica del III Istituto Comprensivo “A. Briosco”, prof.ssa Michela Bertazzo. Ha mandato una comunicazione perché ritiene errato ciò che è stato riportato da uno dei quotidiani locali riguardo le condizioni dell'istituto il lunedì successivo Arcella Tales, manifestazione promossa dal comune, che ha visto per tutto il giorno svolgersi attività culturali e ricreative proposte da associazioni del quartiere. Inoltre in quella giornata si è inaugurato un nuovo pezzo di pista ciclabile, in via Zize.

Ecco il comunicato della dirigente, che pubblichiamo integralmente

"In relazione all’articolo apparso sul Gazzettino del 2/10/2018 “ ”La scuola è sporca”, protestano le mamme” vorrei precisare che il 3^ Istituto Comprensivo “A. Briosco” che dirigo, da sempre promuove e sostiene iniziative aperte al territorio e volte a creare occasioni di incontro e partecipazione della comunità alla vita della scuola.Lo ha fatto patrocinando domenica 23 settembre l’iniziativa che si è svolta a San Bellino “Pic nic del Mondo”, una giornata dedicata alla conoscenza di culture, sapori, suoni colori del mondo, in cui numerose famiglie di ben 15 nazionalità diverse hanno condiviso piatti tipici, canti, danze e spettacoli e i ragazzi dell’istituto si sono esibiti in un breve saggio musicale. Lo ha fatto anche domenica 30 settembre offrendo degli spazi all’Associazione “Le Mille e un'Arcella” per la realizzazione della manifestazione "Arcella Tales": un’iniziativa di riappropriazione e riqualificazione degli spazi urbani e dei luoghi pubblici del nostro quartiere.In quest’occasione la scuola secondaria “Andrea Briosco” è stata aperta alla cittadinanza ospitando una mostra di opere e libri rivisitati dagli studenti del liceo Modigliani e un’asta di beneficenza collegata al progetto “Regala un diario con l’arte” a cura della cooperativa Angoli di Mondo per sostenere la spesa per i diari scolastici che l’Istituto annualmente fornisce gratuitamente a tutti i suoi ragazzi. La manifestazione ha portato altresì nella piastra polivalente davanti alla scuola primaria Leopardi di Via Zize e lungo la pista ciclabile che la collega alla scuola secondaria, una serie di iniziative, musica, arte, dibattiti, letture e riflessioni che hanno visto coinvolti in uno spettacolo di letture animate anche gli alunni delle classi seconde della scuola primaria. Sono stata personalmente presente alla manifestazione che ha visto la partecipazione numerosissima di famiglie e persone che abitano il quartiere e che hanno voglia di ritrovarsi e di condividere esperienze culturali e conviviali adatte a tutte le età. Infine vorrei puntualizzare che durante tutto lo svolgimento della manifestazione le scuole sono state aperte da personale scolastico che ha provveduto alla sorveglianza, alla pulizia e alla chiusura degli edifici. Dispiace sentire accuse e rimostranze da parte di alcuni genitori perché oltre a non trovare alcun riscontro nei fatti non contribuiscono certo a creare un clima sereno e collaborativo".