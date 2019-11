Arco di Giano, ora è completo. Aperto l'ultimo tratto, rivoluzionata la mobilità da est verso il centro

Sabato 30 novembre alle ore 12 alla presenza del sindaco Sergio Giordani, dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi e dei rappresentanti dell'impresa esecutrice, E' stato aperto al traffico l'ultimo segmento dell'Arco di Giano che completa l'opera grazie alla quale, uscendo da Padova est è possibile arrivare in centro senza attraversare la Stanga e l'asse di Via Tommaseo.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x7c40149d)

Presso la rotatoria ai piedi di Corso Irlanda e dalla quale fino ad ora si proseguiva per Via Einaudi c’è stata una semplice cerimonia per sancire la conclusione dei lavori e l’apertura definitiva del tratto.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]