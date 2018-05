Arco di Giano: la posa della prima pietra. Opera da 4 milioni, pronta nel 2019

Posata la prima pietra per un'opera che, secondo l'amministrazione, rivoluzionerà la viabilità a San Lazzaro. Presenti il sindaco Sergio Giordani e l'assessore Andrea Micalizzi.

L'opera

L'opera costerà quattro milioni di euro e sarà consegnata a luglio 2019. L'opera comprende un nuovo collegamento stradale, pedonale e ciclabile a cavalcavia Maroncelli. Il collegamento diretto area est con via Maroncelli, sistemazione via Galante e implementazione dell'area verde. Ci sarà pure un sottopasso per la pista ciclabile.