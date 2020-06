Area Zip: imprenditori della zona industriale, incontro con il sindaco Giordani

Il collegamento diretto Stazione Ferroviaria Zona Industriale di Padova, la soluzione del problema parcheggi nella Zip, la trasformazione dell’Idrovia Padova-Venezia in canale scolmatore delle piene. Questi i temi discussi da Gizip, Gruppo Imprenditori della Zona Industriale di Padova, con il sindaco di Padova Sergio Giordani nel corso dell’incontro richiesto dal presidente Gizip Roberto Rovoletto.L’incontro era stato richiesto in vista della cessazione del Consorzio Zip, la cui liquidazione, già avviata, come dichiarato dal Sindaco «avrà termine in un arco di tempo di due o tre anni e l’area sarà gestita dal Comune».

Poposte

Il Presidente Rovoletto ha quindi illustrato al Sindaco la necessità, per gli imprenditori, di avere comunque un centro di riferimento, che l’associazione ha sempre e comunque cercato di costituire indicando e perseguendo le tematiche più impellenti e comunque necessarie, fra cui le tre oggetto dell’incontro. «Non richieste ma proposte - ha sottolineato il Presidente Rovoletto - in quanto la nostra associazione chiede al Comune nella persona del Sindaco di collaborare, non soltanto di ottenere. Ad esempio, per la soluzione dei parcheggi ci siamo prima preoccupati di identificare le aree, tre per la precisione, poi di verificare la possibilità di trasformarle in aree parcheggio anche servendosi di fondi europei attraverso il coinvolgimento di un ente tecnico e giuridico dell’Università di Padova. Altrettanto per la questione viabilità e per il collegamento Stazione-Zip, riguardo il quale riteniamo possibile il raddoppio dell’unico binario esistente. Mentre relativamente all’Idrovia la nostra posizione è nota e non è mai cambiata, come prova il fatto che abbiamo sempre sostenuto la posizione di chiunque parli di canale scolmatore».

Disponibilità

«La mia intenzione - ha spiegato il Sindaco - è di mantenere alta la qualità della Zona Industriale di Padova, che ricordo essere la più grande d’Italia. Il collegamento Stazione-Zip mi interessa particolarmente pensandolo anche con fermate intermedie. Purtroppo l’emergenza Covid ha bloccato tutto: da parte di Bus Italia vi sono perdite milionarie così come per il Comune per il quale diventerà imprescindibile l’aiuto dello Stato. D’accordo, senza riserve, per l’Idrovia intesa come canale scolmatore. E anche la questione parcheggi e viabilità della Zip va affrontata, in collaborazione. Stiamo cercando soluzioni anche per questo problema».All’incontro erano presenti, oltre al Presidente del Gruppo Imprenditori della Zona Industriale di Padova Roberto Rovoletto, il Vicepresidente Giuseppe Baldo, i Consiglieri Riccardo Baroni, Antonio Casotto, Massimo Favaron, Filippo Fornasiero, e il socio Filippo Comunian.