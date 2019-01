La deputata Arianna Lazzarini visita l'Hospice pediatrico: «Un esempio da esportare»

Arianna Lazzarini, deputata della Lega, sindaco di Pozzonovo e segretario della Commissione affari sociali della Camera, visiterà l'Hospice pediatrico di Padova.

I protagonisti

L'appuntamento è fissato per venerdì 1 febbraio nell'ambito della prima missione all'esterno della Commissione affari sociali della Camera, che prevede la partecipazione della presidente Lorefice e dei deputati Novelli, Siani e Trizzino. La delegazione sarà accolta dalla responsabile Franca Benini, organizzatrice dell'incontro che alle 12.30 prenderà il via al dipartimento di Pediatria. Dopo la discussione con Giorgio Perilongo (direttore del Dipartimento), Luciano Flor (direttore generale dell'Azienda Ospedaliera), Daniele Donato (direttore sanitario dell'Azienda), Annamaria Saieva e Angela Vinelli (direttrici sanitarie del dipartimento Materno-Infantile) e Pierina Lazzarin (responsabile Infermieristica dell'Hospice), la delegazione visiterà la struttura.

Valorizzare un'eccellenza internazionale

Lazzarin, da padovana, si dice soddisfatta e orgogliosa dell'opportunità di visitare l'Hospice, «Un'eccellenza della sanità italiana riconosciuta ovunque in Italia e in Europa, che ho già avuto modo di apprezzare e valorizzare quando ero consigliere regionale del Veneto e membro della Commissione Sanità» ricorda la deputata. Oltre al personale medico e sanitario saranno presenti genitori e rappresentanti di varie associazioni. «Un'occasione preziosa per consentire alla Commissione di conoscere più da vicino le best practices dell'Hospice pediatrico e di farne tesoro verificando l'opportunità di estenderle e mutuarle in altre strutture sanitarie del Paese» conclude il sindaco di Pozzonovo.