Arriva Flormart e il centro si riempie di verde

19, 20 e 21 settembre sono le date in cui si svolgerà il Flormart, il salone internazionale di florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture verdi. E’ la sessantanovesima edizione, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per quanto riguarda la Fiera di Padova. Un evento che attira visitatori da tutta Europa, con una tradizione consolidata.

Come ogni anno, per lanciare l’evento, si mettono in campo diverse iniziative. Una è quella di rendere ancora più verde il centro, in particolare il Liston.