Elezioni regionali, arriva anche l’ok del Pd: sarà Arturo Lorenzoni lo sfidante di Luca Zaia

Non all’unanimità. Ma ha deciso: il Partito Democratico appoggerà Arturo Lorenzoni quale sfidante di Luca Zaia alle prossime elezioni regionali, in programma il 24 maggio.

La votazione

L’ok definitivo è arrivato nella tarda serata di venerdì 14 febbraio, quando la direzione regionale del Partito Democratico si è espressa sulla sua candidatura dando il via libera con 23 voti a favore, 5 contrari e 12 astenuti. Non un plebiscito, ma quanto basta per lanciarlo quale anti-Zaia.