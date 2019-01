Asili nido, cambiano le regole di accesso: non saranno più gli anni di residenza il parametro decisivo

Il 18 sarà presentata in commissione e poi discussa per poi essere votata in consiglio la delibera approvata in giunta che modifica l’accesso ai diciassette asili nido comunali. Ne ha parlato l'assessora Cristina Piva che ha spiegato il nuovo principio per le assegnazioni dopo la sentenza della Corte Costituzionale di maggio scorso.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...