L'assessora Cristina Piva spiega le modalità di restituzione delle rette di nidi e scuole d’infanzia

L’ Assessora alle Politiche Educative del Comune di Padova, Cristina Piva, interviene in relazione alla restituzione delle rette per nidi e scuole d’infanzia: “Desidero chiarire le modalità di restituzione delle rette che l’Amministrazione di Padova sta attuando nei riguardi dei frequentanti dei nidi e scuole d’infanzia comunali e statali. Innanzitutto, si tratta di restituzione calcolata sulla base dell’effettivo importo pagato dalle famiglie dei bambini e va conteggiata in base alle settimane di chiusura delle strutture. In realtà si praticherà alle famiglie uno sconto del valore del 25% della retta mensile effettivamente pagata (diversa da famiglia a famiglia perché calcolata su base ISEE) per ogni settimana di chiusura. Allo stato dei fatti per ora verrà restituito il 75% della retta mensile calcolando che sono oramai 3 le settimane di chiusura. E’ chiaro quindi che si restituirà solo quota parte di quanto già pagato dalle famiglie e nulla va aggiunto prelevandolo dalla fiscalità generale».

Servizi

«I servizi educativi, dopo un accurato esame sia dei mancati introiti che dei risparmi conseguiti per i servizi non attuati, ha deciso in tal senso per dare sostegno alle famiglie già in difficoltà per tale grave contingenza. Faccio inoltre osservare che per i Comuni non esiste l’istituto della Cassa Integrazione che invece è prevista per le realtà private. L’ Amministrazione si rende conto che esistono anche molte famiglie che si interfacciano con altri gestori: appoggeremo qualunque loro azione possa essere messa in campo per ottenere sostegno da parte della Regione Veneto e dallo Stato».

Cucine Popolari

«Comunico anche - conclude l'assessora - che tutte le derrate alimentari deperibili già acquistate e non utilizzate saranno devolute alla fondazione Nervo-Pasini che gestisce le Cucine Popolari».