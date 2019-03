L'assessore Andrea Colasio svela piazza Rabin: «Sarà bellissima, pronta a fine estate»

Presentato il progetto definitvo di riqualificazione di Piazza Rabin: «E' stato - commenta soddisfatto l'assessore alla cultura, Andrea Colasio - approvato dalla Sovrintendenza proprio in queste ore di venerdì 15 marzo».

Sono mesi che si lavora al vecchio progetto, per migliorarlo. Proprio non piaceva e non lo nasconde anche se usa la diplomazia, l'assessore: «Oggi restituiamo nella sua bellezza originaria l'antico ex macello. Abbiamo garantito la bellezza del frontone che torna com'era, abbiamo ridotto il carico di vetro e garantiamo, come era in origine, la permeabilità degli spazi».