L'assessore Antonio Bressa: «Ottimo il bilancio per affluenza e commercio, "Padova città di stelle" un successo»

Molto soddisfatto si è mostrato l'assessore Antonio Bressa, al termine del periodo di iniziative organizzate per rendere attrattivo e accogliente la città durante il periodo natalizio. «La proposta di eventi della rassegna "Padova città di Stelle" ha riscosso molto interesse anche perché pensate per tutte le generazioni. Una offerta diversificata proprio per andare incontro a diverse esigenze. Lo si è visto anche in Prato della Valle la sera del 6 gennaio, uno spettacolo di persone».

