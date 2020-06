Gli assessori regionali Caner e Marcato: «Il turismo post lockdown? Slow e green»

«Questo è un territorio che può dare molto, far vivere una vacanza slow e verde in condizioni ottimali. Su questo dovremo fare una comunicazione adeguata per dire ai nostri turisti nazionali e internazionali che siamo in un’area sicura, coniugando il tema del wellness, dello star bene, all’area termale e a quella dei Colli Euganei». Lo ha detto Federico Caner, assessore regionale al turismo, che ha presentato, insieme al collega alle attività produttive Roberto Marcato, il piano di investimenti della Regione per turismo e attività produttive. Il doppio confronto organizzato ad Abano Terme dal Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, braccio operativo dell’OGD Terme e Colli Euganei, ha visto la partecipazione di sindaci e amministratori del territorio, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo imprenditoriale. L’emergenza Coronavirus e il lockdown hanno messo in ginocchio un comparto che mediamente registra un fatturato medio annuo di oltre 350 milioni di euro all’anno. Il crollo delle presenze comporterà una perdita per il 2020 che si attesterà ben oltre il 50% del fatturato medio.

Regione e marketing

Caner, che ha ribadito la centralità del ruolo delle Ogd, precisa «La Regione ha lanciato un piano di comunicazione da 2 milioni e 300mila euro per un’attività di pubblicità tradizionale e una campagna di “Influencers Marketing”. Poi ci sono le risorse destinate ai consorzi e alle reti d’impresa ma è fondamentale fare squadra, evitando fughe in avanti solitarie». Per l’assessore regionale al turismo “E’ necessario proporre prodotti turistici superando l’idea della destinazione e occorre fare un ragionamento sulle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno che, almeno in parte, andrebbero destinate alla promozione pura». Umberto Carraro, Presidente Consorzio TCM, afferma «Siamo pronti a collaborare con la Regione e pensiamo che il nostro prodotto possa giocare la partita in un ruolo importante all’interno della promozione della Regione. Abbiamo prodotti adeguati alle attuali richieste di mercato: prevenzione, salute, vita attiva e all’aria aperta sono quelle che fanno di questo territorio un’eccellenza in Europa. Stando ai nostri dati i privati investono circa 2 milioni di euro all’anno in promozione ma è necessario uno sforzo anche da parte del pubblico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fondi

Marcato ha posto l’attenzione sulle opportunità offerte alle imprese del territorio: «Mettiamo a disposizione 320 milioni di euro dal bilancio regionale e attiviamo , tramite banche, fino a 1 miliardo e 400 milioni di euro di finanziamenti. Abbiamo inoltre stanziato delle risorse a fondo perduto per 20 milioni e 600mila euro, fondi dedicati a bar, ristoranti, negozi e attività di servizi alla persona che sono rimaste chiuse durante il lockdown». Marcato chiude con una riflessione sulla particolarità del territorio delle Terme e dei Colli “E’ un unicum al mondo, l’ho ripetuto in Commissione Attività Produttive nazionale e al Governo, si devono immaginare dei provvedimenti fatti ad hoc».