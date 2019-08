Ater, la protesta si sposta sotto il comune

Sabato 31 agosto a mezzogiorno appuntamento sotto il municipio per esprimere ancora contrarietà all'aumento dei canoni d'affitto decisi dalla Regioni e applicati da Ater. Sarà una giornata in cui in tutte le province del Veneto ci saranno iniziative in questo senso.

Legge

Quello che chiede questa rete di residenti e associazioni, alla Regione, è l'abrogazione immediata di questa legge. Oltre al rincaro degli affitti c'è il timore di finire in morosità e peggio ancora lo sfratto da parte di molti inquilini. L'appuntamento, per quanto riguarda Padova, è alle 10 in Prato della Valle per poi spostarsi a mezzogiorno sotto Palazzo Moroni.