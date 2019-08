Ater, si allarga la protesta per l'aumento dei canoni di affitto

Continua e si allarga in tutto il Veneto la mobilitazione contro la legge regionale del 03 novembre 2017, la numero 39, in materia di edilizia residenziale pubblica. Previste diverse iniziative.

Inquilini

Martedì 20 agosto si terranno due assemblee di inquilini delle case popolari a Rovigo e Monselice. Mercoledì 21 le iniziative si spostano nei capoluoghi, in contemporanea alle ore 10 a Venezia e Verona e alle 10 e 30 a Padova, si terranno presidi sotto le sedi Ater provinciali. Per il fine settimana le varie realtà di inquilini che si stanno mobilitando nelle diverse città si sono date appuntamento a Padova per organizzare un coordinamento regionale ed estendere la mobilitazione per il ritiro della legge e avviare una nuova fase di iniziative.