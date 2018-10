Luciani, Lega Nord: «Riguardo la normativa Ater il sindaco dice insostenibili castronate»

Riceviamo e pubblichiamo da Alain Luciani, consigliere comunale Lega Nord Liga Veneta Salvini

«Il sindaco non si smentisce mai gli scrivono gli articoli di risposta che lui legge senza sapere di che cosa sta parlando. Non conosce nemmeno la precisa definizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, essendo lui abituato ad alloggiare in lussuosi attici del centro storico cittadino, super blindato da una ztl a fasce orarie alternate dedita piu a blindare il tranquillo sonno e riposo dei radical chic piuttosto che tutelare gli interessi dei cittadini, dei residenti, e dei commercianti che ci vivono e lavorano».

Le norme Ater

«Riguardo la normativa Ater, il sindaco deve prima preoccuparsi che il suo portavoce scribacchino pagato profumatamente, si informi meglio per fargli evitare brutte figure dicendo sempre più frequenti e insostenibili castronate. La nuova legge regionale nr.39 del 3.11.2017 (e non 3 settembre) è stata resa attuativa con apposito regolamento, approvato dalla Regione Veneto, nello scorso mese di agosto e entrerà in vigore a partire dal 16.11.2018. Tutte le procedure previste, comprese anche quelle relative alla decadenza, di conseguenza, si applicano ancora in conformità alla legge regionale nr.10 del 02.04.1996; questo a dimostrazione che come sempre il sindaco è male informato dai suoi splendidi e ottimi collaboratori che farebbero meglio a studiare di più per rendere un miglior servizio ai cittadini senza sviarli e sbeffeggiarli continuamente. In merito poi alle ispezioni eseguite dalla polizia locale ne chiederemo gli esiti, con uno specifico accesso agli atti, per verificare quanto accertato e constatare se il Comune, ed i suoi servizi, abbiano agito correttamente e coerentemente con gli obblighi di legge. Bisognerebbe piuttosto che il sindaco informi tutti noi su quanti accessi alle abitazioni sovraffollate compie quotidianamente la polizia locale attraverso l' efficientissimo servizio da più anni istituito contro sovraffollamenti, sfruttamento della prostituzione, spaccio e conflitti condominiali».

Le illazioni

«Per quanto riguarda le sue illazioni nei nostri confronti, comunichiamo al Signor Sindaco, che non è nostra abitudine pronunciare falsità e non usiamo il “sentito dire” ma, senza vergogna, ammettiamo che il nostro modus operandi è quello di ascoltare i cittadini e poi successivamente informarci presso gli Enti ed autorita’ competenti: ile nostre affermazioni durante l’ultima conferenza stampa sono supportate da dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da funzionari Ater. Per quanto riguarda le supposte divisioni della minoranza, consigliamo il sindaco, che sicuramente se ne intende, di occuparsi delle sue di divisioni visto che all'interno della sua maggioranza è continuamente chiamato a fare da "zip" chinando il capo per far fronte alle bizze estremiste di una parte della maggioranza che, tenendolo abilmente sotto scacco politico, sta riducendo Padova ad una città a vocazione sempre più anarchica e amorevolmente aperta ai centri sociali e alla delinquenza comune. La Lega non si è limitata a fare semplici proposte come auspica il Sindaco, ma ha modificato il regolamento Ater di assegnazione degli alloggi ancora nel 2014 dando più punti ai padovani residenti da 20, 15, 10 anni ripristinando l' equilibrio e giustizia sociale. Poi se qualcuno dell'opposizione dovesse decidere di passare con la maggioranza nessun problema, ce ne faremo una ragione, noi della Lega rimarremo coerenti e nel pieno rispetto del mandato che gli elettori ci hanno dato».

Alain Luciani consigliere comunale Lega Salvini