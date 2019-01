Svolta rosa in municipio, Augusta Parizzi è vice sindaco: «Poche parole, tanti fatti»

Il nuovo anno del comune di Cadoneghe inizia all’insegna delle donne. Il nuovo vice sindaco, dopo le dimissioni di Mirco Gastaldon, è Augusta Parizzi già assessora alle Politiche sociali. É lei stessa a spiegare come svolgerà l'incarico al fianco diel sindaco Michele Schiavo fino alle prossime elezioni comunali.

Una promessa: poche parole, tanti fatti

«Mi dispiace» spiega Parizzi «per la decisione di Mirco Gastaldon, ma rispetto la sua scelta. Il fatto che il sindaco abbia scelto una donna per questa carica non può che farmi sentire onorata, ma anche consapevole di un impegno che dovrò portare avanti per il bene della cittadinanza tutta. Continuerò a lavorare con lo stile che mi caratterizza: poche parole ma molti fatti, guardando ai bisogni dei cittadini, soprattutto i più deboli. E continuando a portare avanti i molti progetti e servizi per il territorio: in ambito sociale, per quel che mi compete, e in tutti gli altri».

La sensibilità sociale del Comune

Parizzi ricorda che nella storia politica di Cadoneghe le donne hanno ricoperto ruoli significativi: sia in assessorati di rilievo e competenze diverse, sia, nei primi anni Novanta, con la sindaca Alessandra Baldan. «Cadoneghe ha sempre avuto uno stile attento e propositivo nello stimolare la promozione dei diritti civili. Non a caso oggi è il primo comune in provincia di Padova per numero di rifugiati accolti all’interno del progetto Sprar (progetto di accoglienza diffusa attivo da tre anni per richiedenti asilo e rifugiati). Tanti sono i progetti messi in atto per rispondere alle problematiche di fragilità economica e sociale: reinserimenti lavorativi, interventi per l’emergenza abitativa, supporto alle famiglie in difficoltà con le reti solidali, il tavolo di sviluppo di comunità e il progetto Sollievo sviluppato con Ulss 6 per supportare e accompagnare le persone affette da Alzheimer e i loro parenti. Altro percorso innovativo è stato quello svolto con gli anziani nel laboratorio "Tracce di memorie" per raccogliere e tramandare il patrimonio di racconti e storie del territorio».

I buoni propositi per il nuovo anno

«Da qui l’auspicio per il 2019 di uscire dalla logica delle polemiche, che fanno perdere di vista i bisogni reali dei cittadini» conclude la vice sindaca «Dobbiamo continuare a pensare insieme con progetti e attività funzionali alla collettività e che sappiano ascoltare i bisogni di tutti». «Faccio i migliori auguri di buon lavoro al vice sindaco Parizzi» afferma il sindaco Michele Schiavo «che saprà portare avanti il lavoro iniziato dalla giunta e dallo stesso Gastaldon, con le sue caratteristiche e con il suo stile. E anticipo solo che le buone nuove al femminile per Cadoneghe in questo inizio di 2019 non finiscono qui».