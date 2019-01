Avvocati detenuti in Turchia: la solidarietà dei colleghi padovani

C’era anche l’assessora Francesca Benciolini, giovedì 24 gennaio, assieme ai Giuristi Democratici al presidio organizzato di fronte al Palazzo di Giustizia di Padova, al quale ha aderito anche l’ordine degli avvocati, rappresentati dal presidente, l’avvocato Francesco Rossi.

Giornata Internazionale Avvocati Minacciati

Il 24 gennaio infatti si celebra la “Giornata Internazionale Avvocati Minacciati”. Anche questa edizione è dedicata ai tanti loro colleghi detenuti nel mondo per via della professione che praticano, con particolare attenzione a quanto accade in Turchia, dove la stretta alle libertà ha portato alla detenzione di migliaia di persone. Sono 594 gli avvocati detenuti in Turchia, 1546 sono sotto processo.

Ankara

Ogni avvocato portava con se l’immagine di alcuni di questi avvocati che stanno soffrendo sulla propria pelle le limitazioni democratiche imposte dal governo di Ankara.