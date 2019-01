Avvocati minacciati, i Giuristi Democratici e la repressione infinita di Ankara

Il giorno 24 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell'avvocato minacciato. Iniziative sono presenti anche a Padova, dove il consiglio dell'ordine degli avvocati di Padova ha aderito all'iniziativa proposta dai Giuristi Democratici e invita a partecipare tutti i colleghi ai quali si è dato appuntamento alle ore 11, di fronte al Palazzo di Giustizia, in via Venezia.

Avvocati

«Con questo semplice slogan oggi, a partire dai Tribunali turchi verso tutto il mondo, si manifesta a sostegno dei Colleghi che vedono limitate la loro liberà professionale e personale a causa del solo di fatto di fare il loro lavoro, ovvero difendere i loro clienti. E dove non c’è la libertà per gli avvocati non c’è il diritto di difesa e dove non c’è il diritto di difesa non c’è la libertà. Per nessuno. Anche nel 2019 si è deciso di dedicare questa giornata alla Turchia, nella quale a partire dal fallito golpe del 2016 migliaia di colleghi sono stati minacciati, multati, espulsi dagli ordini, imprigionati, torturati e uccisi per il solo fatto di difendere l’imputato sbagliato. I numeri parlano da soli: dal 15.7.2016 196 condannati, 593 incarcerati, 1.546 sotto processo. Accusati di concorso nel reato dei loro assisititi per averli difesi...troppo».

Turchia

E' la seconda volta che dal 2009 la giornata del 24 gennaio sia dedicata alla situazione che si vivie in Turchia: secondo i dati diffusi da Arrested lawyers Initiative, un’associazione di avvocati turchi esuli, all’inizio di gennaio si contavano in Turchia 216 condanne definitive a carico di avvocati per un totale di 1361 anni di carcere inflitti, 594 avvocati detenuti e 1546 sotto processo