In azione il cantiere mobile, "Umarel" osserva i lavori

Da lunedì è pienamente operativo il primo furgoncino del nuovo servizio di manutenzioni rapide Cantiere Mobile, facilmente riconoscibile per il simpatico logo dell’ “Umarel” intento ad osservare i lavori.

Manutenzioni

Il compito della squadra di manutenzione è quello di intervenire rapidamente su tutti quei piccoli interventi che una volta risolti, fanno in modo che la nostra città sia più in ordine e ben tenuta: la piccola buca per strada o sul marciapiede, il sampietrino ”saltato”, i segnali stradali ammalorati o rotti. Insomma tutti quei piccoli interventi per i quali una volta c’era “lo stradino” che provvedeva quotidianamente e che oggi invece spesso attendono di essere ricompresi in interventi di manutenzione più vasti e radicali, per i quali però molte volte i tempi di attesa,a nche per gli iter burocratici necessari, sono più lunghi. Tutti i cittadini possono naturalmente segnalare queste piccole magagne che il Cantiere Mobile può risolvere in tempi molto brevi.

Cantiere mobile

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi commenta: «Abbiamo molti apprezzamenti per il nuovo servizio “Cantiere Mobile” che è già a lavoro. La gente si ferma e osserva i lavori: piace perché fa tanti interventi in un camioncino solo che è capace di intervenire in modo completo sulle piccole manutenzioni in una zona. Vogliamo curare al meglio i nostri quartieri con l'attenzione che meritano: una strada in ordine è più gradevole e sicura e Padova merita il meglio, per questo abbiamo deciso di puntare su questo strumento innovativo e tra pochi giorni arriva il secondo camioncino».