Valorizzare il bacino termale, Fratelli d'Italia propone una legge regionale specifica

La quinta commissione regionale ha ricevuto i sindaci di Montegrotto Terme e Teolo, il direttore della Scuola Specialistica Medicina e Fisica riabilitativa dottor Masiero, i rappresentanti sindacali di Cigl e Cisl, l’Asom, Confesercenti Veneto, Federalberghi Veneto, Confindustria Veneto convocati per le audizioni sul progetto di legge in discussione sul bacino termale dei Colli Euganei.

Progetto di legge

“Abbiamo proposto una legge regionale specifica per il territorio dei Colli Euganei, per rilanciare il territorio - dichiara Massimiliano Barison, portavoce di Fratelli d’Italia Padova - del più grande bacino termale d’Europa con cinquemila addetti. Dobbiamo puntare ad un incremento dell’occupazione, ristimolare all’economia di un’area che va valorizzata e promossa in tutti i suoi aspetti – affermano i Consiglieri Barison e Berlato - Quattro i punti che noi riteniamo fondamentali e già recepiti nel Progetto di Legge: promuovere il valore terapeutico dell’acqua e il fango termale sviluppando la ricerca per definire un protocollo sanitario che ne dimostri i benefici dal punto di vista scientifico per incentivare la mobilità sanitaria sia dei cittadini italiani che di cittadini degli altri Stati europei; promuovere la riabilitazione nelle strutture termali con l’acqua e il fango termale, visto che è dimostrato che si ottengono in tempi più rapidi e con costi minori risultati migliori nelle cure riabilitative nell’ortopedia in genere ma anche per problematiche vascolari e respiratorie; istituire la specializzazione in medicina termale, coinvolgendo l’Università di Padova in modo da dare continuità a questo progetto sanitario; infine riutilizzare dell’acqua di risulta, che avendo alte temperature può essere impiegata per il risparmio energetico evitando quindi gli sprechi.”

Valorizzare il bacino termale

“È La prima volta che si presta attenzione a questo territorio come progetto di rilancio e valorizzazione dell’acqua e fango termale - prosegue Barison - dando ognuno un contributo propositivo per il miglioramento del pdL presentato. Una volta raccolte tutte le proposte emerse, il progetto sarà licenziato dalla Quinta Commissione per andare in Aula. Tutto questo – concludono i Consiglieri Barison e Berlato – per valorizzare il bacino termale Euganeo puntando ad allungare la stagionalità a tutto l’arco dell’anno. Un territorio che dovrà essere il punto di riferimento del turismo sanitario termale e un volano economico anche per le altre attività commerciali ed imprenditoriali.”