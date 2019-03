Il ballo per contrastare la vita sedentaria

Silvia Giralucci, Consigliera delegata Rete Città Sane - Oms presenta alla città, in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2019, il 7 aprile, un tema particolarmente importante e spesso sottovalutato: il movimento.

Tecnologie

«Le nuove tecnologie, l’urbanizzazione, gli ambienti di lavoro - spiega la consigliera - che favoriscono sempre di più la sedentarietà, la configurazione di paesi e città centrata sull’uso dell’automobile hanno reso difficile la pratica dell’attività fisica nella vita quotidiana. L’attività fisica fa bene alle persone di ogni età: nei bambini promuove uno sviluppo fisico armonico e favorisce la socializzazione mentre negli adulti diminuisce il rischio di malattie croniche e migliora la salute mentale. Per gli anziani i benefici riguardano l’autonomia funzionale, la diminuzione del rischio di cadute e di fratture e la protezione dalle malattie correlate all’invecchiamento».

Sviluppo sostenibile

«Sul piano dello sviluppo sostenibile - prosegue Giralucci - promuovere modalità attive di spostamento come camminare, andare in bicicletta e utilizzare il trasporto pubblico, può ridurre l’inquinamento dell’aria e le emissioni dei gas serra, noti anche per avere effetti negativi sulla salute.Nell’ambito della Rete italiana delle Città Sane, il Comune di Padova aderisce alla Giornata mondiale della Salute mettendo in scena l’importanza del movimento attraverso un’attività di Community dance, un modo adatto a tutti di esprimersi con i propri corpi in un contesto artistico che aiuta a sviluppare le abilità cinestetiche, la creatività e accresce il benessere fisico e mentale».

Spaziodanza

«In collaborazione con Spaziodanza Padova - annuncia infine la consigliera - nella mattina del 7 aprile abbiamo deciso di organizzare una performance di fronte a Palazzo Moroni per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del movimento per tutti».