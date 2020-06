«La bandiera del Veneto è storta»: risolto l'"incidente diplomatico" a Palazzo Moroni

«Uno sfregio alla Bandiera del Popolo Veneto». Alain Luciani, consigliere comunale della Lega, non usa mezzi termini - parlando anche di “vilipendio” - quando tramite la propria pagina Facebook decide di denunciare nella mattinata di martedì 2 giugno, festa della Repubblica, un fatto sorprendente con tanto di foto a documentare il tutto: sulla facciata di Palazzo Moroni la bandiera del Veneto era stata appesa per errore al contrario.

Bandiera

Usiamo il verbo all'indicativo imperfetto in quanto la bandiera è stata poi correttamente girata e sistemata, con il Leone di San Marco che è tornato così regolarmente a sventolare a testa in su. Non prima, però, che la foto facesse il giro del Web...