Ponte di Curtarolo, Bui: «Gli amministratori di un ente si distinguono non per quanto parlano, ma per quanto sanno fare»

Riceviamo dal presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, e pubblichiamo:

«Non sono solito commentare le notizie e i video sui social: preferisco impiegare il tempo per trovare soluzioni, assieme agli altri consiglieri, ai problemi della Provincia, compreso quello che riguarda la S.P.47 “Valsugana” sia per la sicurezza del ponte, sia per quanto attiene alla necessità di lavori complementari di miglioramento della strada, come richiesto dagli stessi sindaci, dalle categorie economiche e dai cittadini di quel territorio. Gli amministratori di un ente si distinguono, però, non per quanto parlano, ma per quanto sanno fare».