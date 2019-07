I sindacati: «BuItalia fa quello che decidono a Roma le FS, da loro non ci aspettiamo nulla»

Quando Romeo Barutta ha terminato di rispondere, insieme agli altri colleghi delegati, alle domande sulla mobilitazione dei lavoratori impiegati nel settore trasporto pubblico, dai porti ai treni per intenderci, si è reso disponibile anche a parlare del tram. L'argomento è sempre di grande attualità. L'esordio non è dei meglio auguranti, visto che il Barutta esordisce immediatamente dicendo che sì, il tram va bene, però: «Noi da BusItalia non ci aspettiamo nulla di buono. E sapete perché? Non è qui che si decide, ma a Roma. E quelli di FS ora sono certo concentrati su altro, come l'acquisizione di Alitalia per esempio. Invece l'azienda dovrebbe essere presente nel territorio, visto che decide del trasporto pubblico sia per la provincia di Padova che per quella di Rovigo».

