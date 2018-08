Benciolini, assessorato al decentramento: "Consulte, una grande opportunità di partecipazione"

L'assessorato al Decentramento ha previsto una serie di incontri sul territorio per illustrare ai cittadini il funzionamento delle nuove Consulte istituite dal Comune di Padova. Gli incontri aperti al pubblico si svolgeranno a partire da venerdì 31 agosto nelle sale di quartiere con inizio alle 19.

L'assessora Benciolini

"In queste prime settimane di apertura degli albi dele disponibilità - spiega l'assessora al Decentramento, Francesca Benciolini, che sarà presente agli incontri per fornire ogni informazione agli itneressati - abbiamo riscontrato già una grande risposta da parte dei padovani, che evidentemente avevano voglia di partecipazione. Mancava un riferimento sul territorio, un tramite tra residenti e Amministrazione diretto e immediato. Siamo convinti che le Consulte saranno una grande opportunità. Tutti possono dare la disponibilità: gli incontri saranno l'occasione di capire come e di chiarire ogni dubbio".