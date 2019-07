Benciolini incontra l'azienda che ha in appalto la cura del verde nei cimiteri: «Messo in chiaro quali sono le nostre condizioni»

L’assessore Benciolini ha incontrato l’azienda che ha in gestione la cura del verde nei cimiteri. «Con questa ditta abbiamo messo in chiaro quali sono le nostre condizioni. Siamo stati con i responsabili a vedere cosa va fatto meglio. A fine luglio ci rincontreremo». Non è così scontato che un'amministrazione richiami l'azienda che ha vinto l'appalto: «Il tema del controllo è molto importante. E’ fondamentale - spiega l'assessora - vigilare su chi ha in carico lavori di manutenzione o di altro, perché è del bene comune, del bene pubblico che stiamo parlando».

