Bersani e Liberi e Uguali al Porto Astra chiudono la campagna elettorale sfidando anche Burian

L’atto conclusivo della campagna elettorale di Liberi e Uguali al cinema Porto Astra in Guizza. Se la Lega ha scelto il Gran Teatro Geox, LeU trascina i suoi sostenitori al riparo dalla incombente tempesta di neve in una sala cinematografica. Sorge spontaneo chiedere se l’evento si svolgerà anche in caso di pesante nevicata, gli organizzatori fanno sapere di sì, non sono previsti rinvii o annullamenti.

Burian e Bersani

Come è stato lunedì per la Lega, anche per Liberi e Uguali la missione è sicuramente quella di rinsaldare le fila ma quasi prioritaria quella di convincere qualche indeciso. Obiettivo che che si stanno ponendo un po’ tutti i partiti, a dire il vero. L'evento avrà ainizio alle ore 17, ci saranno tutti i candidati della provincia di Padova :Zanonato, Miazzi, la Di Maso, Marcon e tutti gli altri fino al capolista Pierluigi Bersani. E’ già stato qui all’inizio della campagna elettorale, Bersani, ora viene a chiuderla, nella giornata più fredda e tormentata dell’anno.