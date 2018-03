M5S. Borile:"E’ una occasione storica che non si può perdere". E fa un appello anomalo

“A canale Italia, 5 telefonate su 8 erano per noi del Movimento 5 Stelle. Una percezione decisamente positiva come prima esperienza in quella emittente, che è comunque nazionale. In Italia il problema è il conflitto di interesse, lì paghiamo lo scotto più forte, dobbiamo sgomitare per esserci e poi, pure quando siamo lì". E' uno tra i tanti episodi, piccoli e grandi di questa campagna elettorale ridotta ai minimi termini da mancanza di tempo di soldi, che l'avvocato Francesca Betto e consigliera comunale e in corsa per il parlamento nelle elezioni di domenica, ci racconta. "Ma sono tante le cose da cambiare, le questioni da risolvere, non solo la questione dell'informazione, degli editori che fanno politica e tutto quello che gli va appresso”.

I sondaggi favorevoli

Il Movimento 5 Stelle potrebbe essere la grande sopresa di domenica. Facciamo notare quanto sia una campagna locale dove non si sono proprio visti, i leader. E il profilo è stato appunto basso. Banchetti e un po' di incontri pubblici, nessun fuoco d'artificio. Anche per via di quel finanziamento pubblico ai partiti che è venuto a mancare, una delle prime battaglie del movimento. “Non sono più tempi – risponde la Betto - per spendere i soldi per la politica. La politica deve invece farsi carico di come impiegarli, a questo deve pensare. I big, come li chiamate voi, stanno girando da mesi, non si può essere ovunque”. Vi danno come super favoriti. In città si parla di 25, addirittura 30%. L’avvocato Betto accenna una risata: “Se venissi eletta? Le commissioni giustizia o affari costituzionali sono nelle mie corde per via di competenze e esperienza dal punto di visto professionale, e ho un sacco di idee a riguardo. Poi, se sarò eletta, voglio tenere un collegamento con il territorio. Ho sentito molto l’esigenza dei cittadini di avere un collegamento diretto, un riferimento. Fino ad ora è stata vista come una cosa lontana la figura del parlamentare, che porta problemi, brutte notizie, e invece io voglio invertire e capovolgere questo principio, voglio essere vista come quella che dei problemi se ne fa carico e per risolverli. Poi c’è l’ambiente. Mi interessa parecchio perché lo vivo sulla mia pelle, sui miei figli. Siamo in una delle città più inquinate d’Europa. Bisogna avere un approccio diverso partendo proprio dalla tutela dell’ambiente. Invertire i principi economici per salvaguardare l’ambiente. L’industria, i trasporti, va ripensato tutto con un ottica che guarda al futuro prossimo e a quello dei figli dei nostri figli”.

Lo zio sindaco

L’avvocato e consigliera M5S è nipote di Giordani: “Che si auguri che io vengo eletta è un segno di una amministrazione responsabile. Ma so che poi lo ha fatto per tutti, lo augura pure a Bitonci. Certo che spera che portino benefici alla città. Quelli di FI si sono occupati ben poco della città. Anche Ghedini, cos'ha fatto per Padova? La Milanato, ho scoperto essere al quarto mandato. E' di Selvazzano, è la mia competitor del centro destra uninominale della bassa. È stata talmente presente che non sapevo neppure che faccia avesse. Eppure ho girato mercati, piazze, strade, ho partecipato a incontri. L’avrò vista sì e no due volte”.

L'anomalo appello di SImone Borile

Appello anomalo, quello che fa Simone Borile, capo gruppo M5S in consiglio comunale. Non lo fa ai cittadini, infatti: “Ai candidati eletti chiedo di cambiare modo di fare politica, che si interrompa questa sciagurata logica fatta di privilegi e di professionisti dei disastri. La fiducia va ricambiata con degli atti concreti, con onestà e azioni tangibili nel territorio. Sono convinto che i padovani daranno fiducia al movimento 5 Stelle. C‘è voglia di cambiamento e di risultati in tempo breve. Cambiamento visibile e tangibile, quindi responsabilità, coerenza e onestà. E’ una occasione storica che non si può perdere”.