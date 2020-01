Tra delibere, mozioni e gettoni di presenza: il bilancio dell'attività del consiglio comunale

Un anno intenso: illustrato dal presidente Giovanni Tagliavini il bilancio dell'attività del Consiglio Comunale di Padova nel 2019.

Sedute, delibere e mozioni

Nel corso del 2019 le sedute del Consiglio comunale sono state 15. Le delibere approvate sono state 66, di cui 10 di competenza del Consiglio comunale e 56 proposte dalla Giunta, inoltre il Consiglio ha discusso e approvato 25 mozioni, per un totale di 91 ordini del giorno approvati. Delle 25 mozioni approvate 7 sono state votate sostanzialmente all’unanimità: per i fondi strutturali europei quali finanziamenti per le politiche di coesione a favore degli Enti Locali, per la tutela dell’ambiente la dichiarazione per l’emergenza climatica e Padova plastic free, per il turismo la mozione città di Padova più visibile, per ricordare il promotore dell’Unione Europea l’intitolazione di una piazza o via ad Altiero Spinelli, il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre e la costruzione del nuovo dipartimento di Pediatria. Le interrogazioni presentate ammontano a 84.

Regolamenti

Anche quest’anno il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022 sono stati approvati nel Consiglio comunale entro l’anno corrente e precisamente lo scorso 16 dicembre. Il Consiglio ha approvato una serie di regolamenti, quali il nuovo regolamento per l'esercizio delle arti di strada in data 25 marzo e quello relativo agli orti urbani lo scorso 25 novembre, oltre alla revisione dei criteri di accesso agli asili nido comunali e le modifiche al regolamento centri per l’infanzia a inizio anno; per quanto riguarda il commercio, uno per la vendita diretta degli imprenditori agricoli e il piano del commercio su area pubblica il 6 maggio scorso.

Fra gli atti di indirizzo è opportuno rievocare quello concernente la Fiera di Padova, avente ad oggetto l’aggiornamento business plan e il quadriennio 2019-2023, nonché quello relativo alla modifica della vigente carta del servizio idrico integrato. Notevoli per la città, oltre al gemellaggio con Oxford, in materia di ambiente l’adesione al patto dei sindaci per il clima e l’energia il 25 febbraio ed anche l’approvazione del Piano d’azione per la gestione del rumore ambientale il 25 marzo. In data 15 aprile è stato approvato il programma operativo regionale POR FERS per lo sviluppo urbano sostenibile e in data 21 ottobre il piano della ciclabilità, cosiddetto Bicimasterplan 2018-2022. Ha visto la riapertura, dopo la ristrutturazione, il Teatro delle Maddalene e per questo in data 21 ottobre sono state approvate le linee guida per la gestione del teatro per la realizzazione di nuove produzioni di spettacoli, ma anche di attività di formazione per progetti rivolti a tutte le fasce della popolazione.

Commissioni consiliari

Le otto commissioni consiliari hanno convocato, anche congiuntamente, 167 riunioni nel corso dell’anno, 27 in più rispetto al 2018, per svolgere non solo il compito istruttorio delle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio comunale, ma anche di approfondimento di particolari temi. Nel corso dell’ultimo periodo, dal 26 novembre al 10 dicembre le riunioni in seduta congiunta per l’esame del bilancio di previsione 2020-2022, convocando tutti gli Assessori per le rispettive materie sono state 13.

Gettoni di presenza

Sono stati liquidati 20.012,40 euro di gettoni di presenza per le sedute del Consiglio comunale e 80.646,30 euro di gettoni di presenza per le Commissioni per un totale complessivo di 100.658,70 euro