Massimo Bitonci sull'aeroporto Allegri: "Ancora abbandono a Padova"

Un decreto legislativo del 2012, sottoscritto dopo un accordo in sede ministeriale per la dismissione dell’area di proprietà demaniale e da ultimare entro il 2018, tutto il personale sarà "ceduto" nell'ambito del piano di ristrutturazione e ricollocato a Treviso per la razionalizzazione degli assetti di supporto.

La mozione della Mosco

Eleonora Mosco, ex vicesindaco dell'amministrazione Bitonci e oggi unica esponente di Forza Italia in consiglio comunale ha depositato a Palazzo Moroni una mozione sul caso. Gli onorevoli Bitonci e Stefani fanno sapere da Roma di essere assolutamente contrari alla dismissione: "I dipendenti del 2° Reparto Manutenzione Missili di Padova sono stati avvisati dell’intenzione del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell’Aeronautica che entro quest'anno l'importante presidio militare di Padova sarà chiuso. Noi ci opporremo alla decisione perché Padova non ha bisogno di un'altra struttura militare abbandonata. Sappiamo come andrà a finire: alla chiusura conseguono solo degrado e incuria con diretti e nefasti effetti sull'occupazione nei settori legati alla presenza militare in Città".

Interrogazione parlamentare

Così Massimo Bitonci e Alberto Stefani parlamentari leghisti di Padova hanno anche presentato un'interrogazione parlamentare al ministero della difesa chiedendo l'annullamento della decisione di spostare il presidio militare: " Il ministero ripensi a questa razionalizzazione che crea solo disagio ai tanti dipendenti, effetti negativi per la nostra economia in particolare per il quartiere San Giuseppe e una nuova sacca di degrado a due passi dal centro storico di Padova. Il governo in carica intervenga subito - concludono i leghisti - annullando la soppressione del presidio militare".