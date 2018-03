Massimo Bitonci: "Sull'ospedale interrogazione parlamentare. L'amministrazione fa la politica del gambero"

Nuovo look ma immutata determinazione, per Massimo Bitonci. Barba un po’ incolta, giacca e gilet in diverse declinazioni di blue, accoglie la stampa per questa conferenza stampa attorniato dalle consigliere d’opposizione. Nessuna sorpresa per quanto riguarda l’argomento con cui cominciare l’incontro, l’ospedale di Padova. “Presenterò – spiega il neo senatore - una interrogazione parlamentare sul tema dell’ospedale di Padova”.

Ospedale e tempistiche

Il nodo del contendere è innanzitutto la tempistica. Ma perché una interrogazione parlamentare? “Visti i pesanti ritardi – prosegue Bitonci - e una eventuale ipotesi di responsabilità dell’amministrazione, per quanto riguarda tutto questo immobilismo. La promessa era quella di portare in consiglio comunale l’accordo di programma e la possibilità dei consiglieri di dare delega al sindaco sul nuovo ospedale di Padova. Questo non è ancora avvenuto, e siamo a fine marzo”.

I gamberi

“Stiamo andando indietro - insiste Bitonci - di sei mesi, sulla questione della permuta. Torniamo a prima dell’accordo con Zaia. Questo vuole dire rimetterlo completamente in discussione. Potevano pensarci prima però. E’ Coalizione Civica che pone questioni, lo dice il loro programma. Come risolveranno la querelle interna non è dato sapere ma intanto stanno arrecando un danno a tutta la città”. Non si lascia scappare l’occasione di una battuta, l’ex sindaco: "Questa è l'amministrazione della retromarcia. Basta guardare il vice sindaco, prima dice una cosa e poi la ritira. La politica del gambero".

Palazzo Moroni

Dal comune nessuna reazione ufficiale, anche se le parole dell'ex sindaco non sono state affatto apprezzate. A breve ci si deve aspettare una replica.