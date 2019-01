Bitonci sul caso Carige: «Noi difendiamo famiglie e risparmiatori. Dem, polemiche ridicole»

In una nota il sottosegretario leghista all’Economia e Finanza, Massimo Bitonci, entra in merito delle polemiche scatenatesi dopo il salvataggio della Banca Carige:

Le parole di Bitonci

«Ancora una volta questo governo ha dimostrato di tutelare le famiglie ed i risparmiatori e lo ha fatto in tempi rapidi perché queste sono manovre urgenti che servono agli italiani. Renzi e Boschi escono con polemiche davvero ridicole dal momento che sono stati proprio loro a privilegiare non solo le banche ma un gruppo nemmeno troppo ristretto di parenti ed amici. Dovrebbero solo aver il buongusto di rimanere in silenzio dopo che, a causa loro, troppi lavoratori sono stati frodati degli istituti bancari ed hanno perso i risparmi di una vita. Per fortuna siamo arrivati noi. Ricordo che in meno di 5 mesi di governo Lega abbiamo tutelato 200.000 azionisti truffati dalle banche venete con 1.5 miliardi al posto di 100 milioni di euro stanziati dal Partito Democratico e mai erogat».