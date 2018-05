Bitonci e il Sap: "Nuova sede per la Questura". Il questore Fassari: "Per noi priorità, lavoriamo per questo"

“Ufficio Immigrazione al collasso e assenza di parcheggi per le autovetture private dei poliziotti in servizio presso la Questura di Padova”, è questo il tema della mozione sottoscritta da Massimo Bitonci, capogruppo Lega e da altri Consiglieri Comunali di minoranza che è stata presentata in una conferenza stampa presso la sala gruppi di minoranza a Palazzo Moroni. Presente anche il delegato Mirco Pesavento, segretario provinciale SAP.

Bitonci: "Una nuova sede per la questura, ma non in via Anelli"

Dopo l’episodio dell’aggressione ai danni di due agenti aggrediti all’ufficio immigrazione il segretario Pesavento ha ribadito quanto sia indispensabile che sia messo in sicurezza l’ufficio immigrazione. Su questo non ha risparmiato anche alcune critiche al questore stesso.L’onorevole Bitonci invece ha ribadito quanto importante sia trovare una giusta collocazione per la questura, che non può essere situata in centro con la difficoltà sia dei veicoli della polizia a muoversi con celerità che necessitano, che in via Anelli, dove si andrebbe a spendere una cifra sconsiderata, a suo parere. “La stazione, il lato est, dove si può edificare anche in altezza, sarebbe sicuramente un luogo più idoneo, visto che è molto vicina all’ingresso della tangenziale”. Altro problema toccato è quello della difficoltà che gli stessi agenti hanno nel parcheggiare il mezzo privato primaLa consigliera Mosco ha ribadito quanto sia importante il ruolo delle forze dell’ordine e che vanno quindi non solo tutelate ma sostenute concretamente. Presente alla conferenza stampa anche la consigliera Vanda Pellizzari.

Il questore Fassari risponde

Il questore Fassari, dal canto suo, ha ribadito che “quella di una nuova sede rappresenta una necessità che affligge la Questura di Padova da decenni. Fin dal primo giorno di insediamento - fa sapere con una nota il questore Fassari - ho concordato su questa necessità. Si sta lavorando da mesi in questa direzione. E il progetto di attribuire una sede migliore anche all’ufficio Immigrazione costituisce una priorità”.