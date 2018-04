Massimo Bitonci su via Anelli: "Esposto alla corte dei conti e una interrogazione parlamentare"

A margine della manifestazione in Prato della Valle, contro le vendite abusive di prodotti contraffatti, Massimo Bitonci si è soffermato su alcuni argomenti, molto caldi in questi giorni. Tram e via Anelli. Per quanto riguarda il primo la posizione non cambia. La soluzione bus elettrico è sempre la privilegiata.

Via Anelli

E' sulla soluzione proposta per mettere una parola fine a quellc che tutto il mondo conosceva come "il ghetto" di via Anelli", che l'onorevole leghista è proprio contrariato: "Predisporrò un esposto alla corte dei conti e una interrogazione parlamentare perché penso non sia lecito che questa amministrazione, seguendo i passi di Zanonato, paghi i singoli alloggi a un prezzo completamente fuori dal mercato. Poi, facciamoci caso, due giorni dopo aver vinto in consiglio di stato e saputo di ricevere i sette milioni per la città, hanno deciso di fare questa operazione per cercare di risolvere un problema che esiste da sempre".

Stoccata al Pd

"Vedremo che succederà - dice prima di salutare, l'onorevole - tanto fanno il contrario di quello che dicono, altro che programmi. Un po' come per il governo centrale, stesso atteggiamento, programmi depositati che vengono cambiati solo per trovare una soluzione per andare a occuparne i ruoli".