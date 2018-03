Bitonci e i "dinosauri" del centro: "C'è chi vive come fosse a Jurassic Park"

L'uscita di Bitonci sugli abitanti del centro, definiti "dinosauri che vivono come fossero a Jurassic Park", non passerà di certo inosservata.

Il caffè di Verlato

Gli è uscita così, in mezzo alla conferenza stampa indetta a Limena per sottolineare quello che tutti, in Lega, definiscono un successo. A Padova il risultato è eccezionale, noi non stiamo governando la città, noi siamo all'opposizione. E non ho bevuto il caffè con Verlato". E' chiaro il riferimento al sindaco Padova, Giordani. "La mezza retromarcia, poi, quella degli ultimi giorni su Verlato, non l'ho mica fatta io. Come la scelta di qualcuno di candidare Zanonato al senato e non alla camera, da l'idea di una scelta fatta per non pestare i piedi allo stesso Verlato. Ma alla gente non gli si possono raccontare delle balle. Per questo poi alla fine ha vinto la nostra Lazzarini e non Verlato".

La battuta sugli abitanti del centro storico

"Certo, poi c'è sempre quell'isola di puntini rossi, anti storica, anti voto, anti tutto. Una componente della città che va dalla parte opposta rispetto a dove va il Veneto. C'è questa isola felice dei radical chic dove sopravvivono dinosauri, che vivono tipo a Jurassic Park. Stanno talmente bene, che non hanno bisogno di capire e gestire i problemi. Sai com'è, quando si vive in un attico...". Chiosa Ostellari: "Una netta minoranza".