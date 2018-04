Massimo Bitonci e Arturo Lorenzoni: botta e risposta su nuova linea del tram

Botta e risposta tra Massimo Bitonci e Arturo Lorenzoni sulla nuova linea del tram. Il primo ha partecipato, anche con un intervento, alla manifestazione indetta dai No Tram e dal comitato No Rotaie. Partiti da Voltabarozzo, hanno percorso un pezzo di via forcellini per poi fermarsi per un piccolo comizio. Presenti alla manifestazione anche il consigliere Simone Borile del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Mosco di Forza Italia e Alan Luciani della Lega.

Massimo Bitonci: bus elettrico senza rotaie

Massimo Bitonci: “Non siamo contrari alla mobilità pubblica, il problema è la monorotaia rispetto alla soluzione del bus elettrico. Non capiamo perché si siano impuntati sull’intenzione di realizzare una infrastruttura molto pesante che va a colpire gli abitanti di questa zona, con un costo che è molto superiore al finanziamento. La questione della capienza è legata a una problematica normativa che pensiamo di poter risolvere. La modifica da 18 a 24 metri, quindi un aumento di capienza per quanto riguarda i bus in città, risolverebbe la questione che tanto preoccupa Lorenzoni. Quello del tram su rotaia è un progetto già vecchio, che rischia poi di non essere mai terminato”.

Arturo Lorenzoni: tram con le rotaie

Arturo Lorenzoni: “La soluzione che suggerisce Bitonci l’abbiamo analizzata e valutata. Il 24 metri che avrebbe una portata adeguata per quella linea, non è omologato in Italia. la prospettiva di poter vedere regolarizzato quel mezzo nei tempi coerenti con il nostro progetto di investimento, non c’è. Il tram è un mezzo moderno e avrà un impatto sul territorio assolutamente contenuto. C’è un sistema di trasporto che va modificato per unire diverse parti della città. Il 27 consegneremo la documentazione che è in via di definizione”.

