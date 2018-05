Bitonci a Padova "vota" per il nuovo governo: "Sarà un esecutivo lontano dalle lobby nazionali e internazionali"

L'onorevole Massimo Bitonci raggiunge il banchetto dei militanti quando sono le 10 e 30. C'è la possibilità di esprimere direttamente un giudizio sull'accordo tra Lege Movimento 5 Stelle e la gran maggioranza di coloro che si sono avvicinati per esprimere con un voto su una scehda prestampata, hanno apertamente dichiarato entusiasmo nei confronti di questo patto. Sono una signora ha espresso un polemico no: "ho votato Lega io, altrimenti votavo i 5 Stelle", ha commentato con un pizzico di amarezza. Tutti gli altri che hanno partecipato hanno dichiarato fiducia in questo progetto. Anche il senatore Ostellari è passato a salutare i militanti e si è fermato a parlare con le persone che gli chiedevano un giudizio sul governo che dovrebbe formarsi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Bitonci e le lobby

"Nel 2008 - ricorda l'onorevole Bitonci - abbiamo governato con Forza Italia, ma non siamo riusciti a portare a casa quelli che erano i nostri obiettivi. Siamo quindi tutti a favore di questo accordo con i 5 Stelle. C'è agitazione, specialmente in Forza Italia. Spero invece che questo governo, che è lontano dalle lobby nazionali e internazionali, permetta di fare politiche più vicine al cittadino. Lavoreremo poi per l'autonomia, che vuol dire maggiore efficienza per l'operato in tutte le regioni".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La squadra

Non si sbilancia su quello che potrebbe essere la formazione di governo, anche se lascia intuire che l'incarico sarà dato a una donna, gli interni a Salvini e un ministro sarà di certo veneto.