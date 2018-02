Bitonci su fondi al Comune: "Sfruttano risorse che abbiamo messo a disposizione noi"

L'appuntamento è alle 10 e 30 al mercato dell'Arcella in piazza Azzurri d'Italia. Ci sono i candidati della Lega, a guidarli Massimo Bitonci. C'è chi volantina e chi si ferma a parlare con le persone che sono qui a fare la spesa. "E' sempre un piacere venire qui in Arcella - sorride Massimo Bitonci - una occasione per parlare con le persone sia della campagna elettorale in corso sia di quanto accaduto in giugno. In tanti ci vengono a salutare, c'è stato un grande consenso, non dimentichiamolo. Fa meno piacere invece constatare che i problemi rimangono sempre gli stessi e che le promesse fatte dalla nuova amministrazione non vengono realizzate".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La polemica con la nuova amministrazione

Non possiamo esimerci dal chiedergli cosa ne pensa dell'annuncio che ha fatto l'amministrazione comunale, sabato 10, dove sindaco e vice hanno annunciato l'arrivo di importanti risorse per la città. "Stanno sfruttando le risorse che abbiamo messo a disposizione. Abbiamo lavorato due anni per trovare delle risorse, sia a livello europeo che col governo centrale. Ci sono i 18 milioni per le città degradate, opere monumentali come le mura, ad esempio. Se va a compimento il progetto di restauro, in cinque anni avremo le mura completamente restaurate. E poi ci sono parecchi milioni di euro dati dalla vendita delle azioni di Hera che oggi sono a completa disposizione della nuova amministrazione con opere pubbliche che erano state già completamente finanziate, molte di queste già in corso. Pensiamo al Colbacchini, qui in Arcella, ad esempio. I lavori sono cominciati qualche settimana ma la gara era stata già fatta nel 2016. Stesso discorso vale per le molte rotatorie".