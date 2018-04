Massimo Bitonci il giorno dopo: "Votato no a un atto di indirizzo politico, non a un progetto"

"Non si può pensare che le opposizioni votino un atto di mero indirizzo politico. Ma davvero qualcuno pensa che Zaia non sapesse che avremmo votato no? Che non ci siamo parlati?". Sta salendo sul treno che da Roma lo riporta a Padova, quando ci risponde al telefono. "Ovviamente ho letti i giornali questa mattina. Uno ha raccontato che ho votato contro Zaia. Se avessi votato sì avrebbero scritto che stavo abbracciando Giordani".

Perché no

Lo rispiega perché no? "Abbiamo votato convintamente no alla delibera di ieri sera, perché non c'era un accordo di programma tra l’università e l’azienda sul tavolo, ma un mero atto di indirizzo politico. Un atto fatto solamente per bloccare le avances di coalizione civica. Ovviamente sul pogetto del nuovo sul vecchio. Noi siamo convinti che il sito migliore sia a Padova est, siamo pronti a votare un accordo di programma che si occupi di questo e che deve essere fatto assolutamente con l’università, lo IOV e tutti gli enti interessati".

"Marinello? Si candida a ministro della salute"

"Con una mozione - prosegue Bitonci - che peraltro confonde l’azienda sanitaria, l'Ulss, e i servizi speciali di carattere universitario, mescola l'eccellenza con la sanità di carattere territoriale. Mi stupisce che questo tipo di confusione la faccia uno che è un medico, il pediatra Roberto Marinello. Lui, a maggior ragione, le dovrebbe saper riconoscere certe differenze". Facciamo notare all'onorevole che la posizione di Marinello è quella di una eccellenza diffusa, che abbia una ricaduta sul territorio e che sia alla portata di tutti. Intende "il paziente non come un cliente", per citarel lo stesso consigliare di Coalizione Civica: "Marinello vuole cambiare il sistema della sanità? Bene, ma non può farlo dagli scranni del consiglio comunale di Padova, o forse sta puntando a diventare ministro della salute?"