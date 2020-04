Bonavina, appello alle federazioni sportive: «Annullare tasse iscrizione per associazioni sportive»

E' preoccupato l'assessore allo sport, Diego Bonavina, vista l'incertezza generale causata dall'emergenza Covid19. Il pensiero va soprattutto alle associazioni sportive che sono poi quelle che danno l'opportunità a migliaia di persone di praticare sport, dagli adulti ai bambini. Il pensiero, inutile negarlo, è soprattutto rivolto alle fasce di età più giovani che rischiano di ritrovarsi tutto d'un tratto senza la possibilità di praticare sport come hanno sempre fatto in questi anni.

Diego Bonavina valuta positivamente il fatto che il ministero dello sport, con il quale si intende stia dialogando direttamente, ha messo a disposizione delle risorse concrete, ma non bastano. Sono cento milioni di euro di liquidità per le associazioni sportive, con come referente il Credito Sportivo e la possibilità di restituzione in periodi dai sei agli otto anni. Non è abbastanza. Così si appella alle Federazioni e chiede loro di fare lo sforzo di sospendere, quindi, per quest'anno, le tasse d'iscrizione a carico delle associazioni sportive».

