Bonavina, il "Decreto Euganeo" e il nome allo stadio che non cambia. O forse sì

Il decreto semplificazione potrebbe dare una ulteriore accelerazione per quanto riguarda i lavori di ammodernamento dello Stadio Euganeo. Il provvedimento infatti consente di invitare imprese direttamente da parte dell’amministrazione che, seguendo determinati criteri, di invitare direttamente chi potrebbe prendere in carico i lavori. Dalle 5 alle 15 imprese, questa sembra essere l’intenzione dell’assessore Diego Bonavina. Sarà poi la commissione a prendere la decisione finale per assegnare i lavori.

«Mi auguro di poter partire con gli inviti alle imprese al più presto. Siamo in attesa di leggere il decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Una volta che questo è accaduto, se il decreto è come sembra da quello che si legge dalla stampa, sembra fatto apposta. Scherzando l’ho definito Decreto Euganeo, ma aspettiamo comunque di leggerlo». Qual’è una prerogativa che deve per forza avere chi concorrerà alla realizzazione dei lavori?« Devono avere esperienza di stadi. Questo è certamente un punto fermo». Qual’è invece un punto di forza del decreto, fermo restando che bisogna aspettare la pubblicazione in Gazzetta: «Ci evita eventuali contenziosi e ci fa andare dritti all’obiettivo che è quello di aprire il cantiere ad ottobre. Gli altri criteri di valutazione si decidono in commissione ma questo decreto sembra davvero fatto apposta per lo stadio Euganeo». Quindi si chiamerà ancora così? «Si, si - ride l’assessore - si chiamerà ancora così». C'è da crederci?