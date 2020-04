Bonavina: la proposta per aiutare lo sport di base

Diego Bonavina valuta positivamente il fatto che il ministero dello sport, con il quale si intende stia dialogando direttamente, ha messo a disposizione delle risorse concrete, ma non bastano. Sono cento milioni di euro di liquidità per le associazioni sportive, con come referente il Credito Sportivo e la possibilità di restituzione in periodi dai sei agli otto anni. Non è abbastanza. Così si appella alle Federazioni e chiede loro di fare lo sforzo di sospendere, quindi, per quest'anno, le tasse d'iscrizione a carico delle associazioni sportive»