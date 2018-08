Bonavina: "Che weekend! Sabato il derby e domenica saremo per un giorno la capitale dello sport"

Week molto intenso per lo sport a padova. Il primo settembre l’esordio casalingo del Calcio Padova, impegnato ancora in un derby, questa volta con il Venezia. Poi domenica, per un giorno la città diventa idealmente la capitale dello sport nazionale. Ne abbiamo così parlato con l’assessore allo sport, Diego Bonavina e quello alla mobilità, Arturo Lorenzoni.

Il derby col Venezia

“Oggi abbiamo fatto le prove, allo stadio Euganeo. Sono molto fiducioso che la capienza per sabato possa essere portata a undicimila e cinquecento. Il calcio Padova, il derby, meritano una grande cornice di pubblico”.

Capitale per un giorno

La domenica Padova diventa la capitale dello sport. Una diretta televisiva, su Rai 2, alle 18, con il test match della nazionale di pallavolo Italia - Cina. Commenta così l'assessore allo sport, Diego Bonavina: "E’ tutto esaurito da due settimane al Kioene Arena. Alle 18 e 30 l’inaugurazione del nuovo Colbachini, una manifestazione per tanti motivi importante. L'impianto rimesso a nuovo, un vero gioiello. La nuova pista che è assolutamente all’avanguardia, pensata per gare e per performance di un certo livello. In ognuna della quindici gare ci sarà un camplione olimpico, mondiale o continentale. Questo per dare l'idea del livello di spettacolo e competizione sportiva a cui si può assistere. L'ingresso è libero e sappiamo che l'impianto si riempirà. La DIbaba poi cercherà il record, speriamo ci possa riuscire. Il ritorno della maratona poi è la ciliegina sulla torta: torna dopo due anni la corsa nel pieno centro cittadino e lo fa come è sempre stato, all’insegna della beneficienza”.

Mobilità

Abbiamo chiesto al vice sindaco Arturo Lorenzoni se saranno rinforzate le corse dei mezzi pubblici: “Al Kioene il parcheggio è adeguato all’evento, poi c’è il 10 che è linea di forza del trasporto pubblico che porta fino all’impianto. Per raggiungere il Colbachini il tram è il mezzo perfetto, e invitiamo tutti ad utilizzarlo. L’amministrazione sta facendo uno sforzo imponente per assicurare frequenza e capillarità dei mezzi, vale la pena di usarli”.