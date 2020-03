Bonus facciate: a Montegrotto Terme anche per gli alberghi

Il bonus facciate con la detraibilità del 90% degli interventi per le spese documentate degli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici sarà valido a Montegrotto Terme anche per gli alberghi. Lo ha deciso la Giunta con un delibera che, con riferimento al piano di assetto del territorio, ha individuato le zone in cui è possibile usufruire della detrazione.

Obiettivo

«L’obiettivo - spiega il vicesindaco Luca Fanton - è incentivare interventi edilizi nelle zone sia turistiche che residenziali tali da rendere più attrattiva la nostra località. Con questo provvedimenti si è allargata la possibilità di facilità fiscale oltre che per le attività residenziali anche per gli alberghi. La detrazione è valida anche per la manutenzione ordinaria come, ad esempio, una semplice tinteggiatura dell’immobile. L’agevolazione del bonus facciate è prevista per gli interventi effettuati negli edifici ubicati in zona omogenea “A– centro storico” o “B – zona di completamento”, oltre che alle zone ad esse assimilabili stabilite dalla giunta comunale, cioè le zone territoriali omogenee di tipo C1a, D3a, C2/P, C2/2, C2/4, assimilabili alle zone territoriali omogenee di tipo B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, includendo quindi anche le zone alberghiere».