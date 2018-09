Borile, M5S: "Acquisizione ex palazzina Coni? Investimento ingiustificato. L'Arcella ha bisogno d'altro"

Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Simone Borile, ha nuovamente criticato l'amministrazione riguardo la vicenda dell'acquisizione della palazzina ex Coni.

Palazzina Coni

"L’acquisizione - spiega Borile - della palazzina Coni, struttura fatiscente e centralissima, costera’ ai padovani con relativi interventi di ristrutturazione, almeno 4 milioni. Tuttavia pensare di utilizzare quel importante e simbolico edificio in un ufficio comunale per il rilascio di qualche certificato e’ un’ occasione persa e denota miopia e assenza di visione progettuale. La maggioranza abbia piu’ coraggio: destini l’ immobile come volano culturale di attrazione per l’ intero quartiere. Si parla di rigenerazione urbana ma se la maggioranza e’ convinta di ottenerla aprendo qualche ufficio e rilasciare qualche certificato denota l’ennesima mancanza di visione. Riconosco quindi buona volonta’ ma assenza di sostanza. Sospendo pertanto il mio giudizio e auspico una rivisitazione sulla destinanzione dell’ immobile in quanto ad oggi, l’ investimento non giustifica le intenzioni e il futuro ruolo che si vuole dare all’ arcella.