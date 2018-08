Borile sul libretto distribuito dall'amministrazione: "48 pagine? Bastava una lettera di scuse"

In questi giorni nella casella della posta molti padovani hanno trovato un depliant fatto consegnare dall'amministrazione per raccontare cosa è stato fatto in questo anno. Il consigliere del Mov. 5 Stelle, Simone Borile, non ha evidentemente gradito cio che ha trovato tra la posta e si è espresso così.:

Borile e il depliant

"La giunta intende tediare i cittadini di Padova con un libretto di 48 pagine (un’enciclopedia) sui mirabili successi conseguiti in un anno dall’ amministrazione Giordani? Bene, innanzitutto non servono 21 pagine ma forse basta un volantino di mezza facciata per ricordare le poche cose intelligenti compiute in un anno e direi 20 pagine per informare piuttosto sulle clamorose inefficienze e progetti non compiuti: dallo stato di abbandono del verde, per il quale inviterei la giunta a candidare Padova quale nuova aree forestale; il delirio del progetto tram, inutile e medievale, che andrebbe, a stravolgere interi quartiei; un ospedale a Padova est, tanto odiato e ora mirabilmente approvato; ztl e interdizione del traffico in centro, bandi, nomine e affidamenti poco opportuni, insicurezza dilagante e molto altro. Francamente inviterei la giunta a stampare volantini di scuse per la citta’ e a rimboccarsi le maniche; i padovani iniziano giustamente a innervosirsi e a chiedere una reale cambiamento che ad oggi, non e’ ancora giunto".