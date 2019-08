«Salvini se può lasci stare Padova»: Sergio Giordani replica al Ministro dell'Interno

"Galeotto" fu un post Facebook pubblicato nel primo pomeriggio di giovedì: botta e risposta tra Matteo Salvini e Sergio Giordani.

Matteo Salvini

Ad accendere la miccia è stato Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, il quale ha postato sulla propria pagina - seguita da circa 3 milioni e 750mila persone - il video già diffuso martedì da Massimo Bitonci relativo alla rissa in zona Stazione. Con tanto di attacco: «Scene dalla “tollerante e accogliente” Padova del Pd. E poi il problema per i buonisti è il Decreto Sicurezza “disumano” e Salvini “criminale”... Poveretti, evidentemente vivono su un altro pianeta. L’Italia ha cominciato a rialzare la testa, state tranquilli che indietro non si torna!».

Sergio Giordani

Un post che ha fatto innervosire (e non poco) Sergio Giordani, sindaco di Padova. Il quale, qualche ora più tardi, ha risposto per le rime: «Capisco che in queste ore sta partendo l’ennesima campagna elettorale, che porterà a ogni genere di esagerazione e strumentalizzazioni su ogni cosa, ma Salvini se può lasci stare Padova. Qui siamo tranquilli, la città lavora per il suo futuro e non sentiamo il bisogno di liti o di Ministri che denigrino la nostra bella Padova. Anzi se può, dato che è ancora Ministro degli Interni, dia una mano per garantire nei fatti sempre più sicurezza qua e non nei mezzi virtuali. A Padova c’è una Giunta serena, coesa e civica. Se cade il Governo ora i partiti si attaccheranno per mesi, ma lascino fuori la mia città dalla loro propaganda. Pensi il Ministro alle due giunte locali andate a gambe all’aria negli ultimi anni per troppa litigiosità e ai tumulti continui che caratterizzano quelle di alcune città venete ancora oggi. Qua non cerchiamo baruffe e andiamo avanti così. In bocca al lupo a lui per la campagna delle politiche de arriverà, noi continuiamo a lavorare per i padovani».